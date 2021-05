Tiago Belo é um dos concorrentes da nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Em conversa com Diana Chaves e João Baião no programa Casa Feliz, o agricultor, de 38 anos, de Castelo Branco, revelou que foi uma amiga que o inscreveu no formato e, por isso, pretende "aproveitar a oportunidade para conhecer a mulher da sua vida". O agricultor assumiu ainda ser "exigente" no que diz respeito ao amor.

Conheça melhor no vídeo acima o concorrente da quarta temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para a noite do próximo domingo, 30 de maio.