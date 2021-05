É uma história vulnerável que está a implodir nas redes sociais. Angélica Jordão , a irmã de Mel Jordão, maquilhadora e companheira de Diogo Piçarra, revelou que tinha perdido a filha, Lua, às 23 semanas de gestação. Depois da morte da bebé, Angélica decidiu cremar a filha e dois dias de regressar ao Dubai, onde vive com o marido, o carro foi assaltado e a urna com as cinzas da sua filha foi roubada.

Carolina Deslandes foi uma das figuras públicas que deu voz a este caso. "Esta é a fotografia de uma mãe a despedir-se da sua filha. Peço desculpa se têm vontade de desviar os olhos, mas o assunto que trago é urgente. Assaltaram o carro onde estavam as cinzas desta bebé, e a mãe está desesperada", começa por contar. "Não consigo imaginar a dor, a revolta, a angústia. O carro foi assaltado na Rua General Torres, Caminho Cais de Gaia. Quem quer que tenha sido, entreguem à polícia. Ela não quer mais nada do que levaram, só quer a sua filha. Ajudem, partilhem. Ninguém merece passar por isto", sublinhou a cantora que recebeu mensagens de agradecimento de Diogo Piçarra e Mel Jordão.

Instagram

Este domingo, dia 20, Mel Jordão adiantou nas redes sociais que há muitas pessoas que estão a partilhar a história com o intuito de ajudar, mas outras estão a aproveitar-se da situação para assediar a irmã e ganhar dinheiro. "Ela está bastante vulnerável e só quer a sua bebé de volta", descreveu. Angélica Jordão ofereceu uma recompensa pelas cinzas da filha e está sem passaporte (também ele roubado, entre outros objetos), mas já fez saber que só quer a filha e os documentos.

1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

Angélica vive no Dubai com o marido e quer regressar, depois de ter feito um apelo desesperado. Na 23.ª semana de gravidez, Angélica teve de fazer o parto, apesar da bebé se encontrar sem vida. "Tive-a nos meus braços, beijei-a, abracei-a. Ela era linda, era perfeita", recordou, sem conseguir conter as lágrimas. A jovem vive agora um novo drama sem ter a filha por perto.

Conheça aqui a história de Angélica Jordão.