Reprodução Instagram, DR

Angélica Jordão anunciou em fevereiro que estava grávida, de uma menina, fruto do casamento com Jacob Kane. No entanto, esta sexta-feira a irmã de Mel Jordão [namorada de Diogo Piçarra], que está a viver nos Emirados Árabes Unidos, deu uma devastadora notícia aos seguidores: perdeu o bebé.

"Tu foste embora, rápida e silenciosamente, sem deixares a tua marca neste mundo tão mau. Deves saber que foste muito amada. Gosto de pensar que sabias disso!", começou por dizer.



"Na manhã de 5 de maio o meu mundo foi arrancado dos meus pés, não só dos meus mas todos daqueles que me rodeavam! Tive a sorte de ter te no meu colo, beijar-te e dar-te uma turrinha e dizer-te o quanto te amava! Eras linda linda linda! Hoje saio deste hospital sendo mãe e sem filha! Eu sei que hoje tenho um anjinho da guarda e esse anjinho da guarda chama-se Lua! Amo-te para sempre", rematou.