Agora que se aproxima a estreia de mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, recordamos algumas dos participantes que, embora não tenham encontrado o amor durante a experiência, acabam por realizar esse sonho depois.

Tatiana Valério

Tatiana Valério, candidata da primeira edição do programa, onde conheceu João Menezes, foi mãe a 1 de abril de 2020. O pai da criança não é o agricultor madeirense a viver em Montemor-o-Novo, de quem acabou por se separar meses depois, mas sim um amigo deste, que a jovem da margem sul também conheceu durante as gravações. A menina chama-se Maria Constança.

Daniel Malheiro

Daniel Malheiro, um dos pretendentes de Catarina Manique, a primeira agricultora do programa, também não encontrou o amor no Fundão, mas depois acabou por conhecer Monique Melo, por quem se apaixonou e os dois esperam agora o primeiro filho em comum. Ainda esta quinta-feira, dia 27, os dois estiveram em direto na Casa Feliz a falar desta nova fase da sua vida. Recorde no vídeo abaixo:

Ricardo Bernardes

Ricardo Bernardes, um dos agricultores da terceira temporada, não sei deixou conquistar por nenhuma das suas pretendentes, mas encontrou a estabilidade emocional que procurava junto da cabeleireira Raquel Ferreira, que conheceu fora do programa. O casal anunciou no passado mês de março que se preparava para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Este será o terceiro filho do agricultor de Rio Maior, apaixonado por cavalos, que já é pai de Margarida. Ricardo tem ainda um filho mais velho, com o qual não tem qualquer contacto há quase dez anos, como contou em entrevista a Júlia Pinheiro. Recorde abaixo:

João Paliotes e Dalila Gomes

No passado dia 20 de março João Paliotes, um dos agricultores da última edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, foi pai pela primeira vez. A mãe da bebé é Dalila Gomes, a relações-públicas que participou no programa e acabou por conquistar o seu coração.

“Pouca gente sabia da gravidez, a Dalila também tem andado muito por casa. Foram pais de uma menina, no dia 9 de março, e acho que a relação deles melhorou um bocadinho agora”, revelou uma fonte próxima de ambos à revista TV7 Dias.

Recorde-se que, em declarações à mesma publicação, no início de fevereiro, João Paliotes lamentou o facto da sua família não aceitar a namorada. “Ainda hoje não gostam dela… Não é fácil eu estar com a Dalila e não ter o apoio deles. A Dalila claro que fica triste, é muito chato. Festas, aniversários, Natal… tem de ser tudo separados porque os meus pais não a querem por perto. É uma decisão deles e eu só tenho de respeitar…”, disse o jovem agricultor na altura.