A dois dias da grande estreia da quarta temporada de Quem Quer Namorar Com a Agricultor?, os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer a agricultora Ana Palma. É de Serpa, tem 38 anos e é produtora de fruta e produtos biológicos. Numa conversa descontraída com João Baião e Diana Chaves, a agricultora revelou que foi a irmã que a inscreveu no programa, depois desta ter terminado recentemente um relacionamento. Assume-se uma mulher muito exigente e defende que a amizade é fundamental numa relação amorosa.

Conheça melhor no vídeo acima a concorrente da nova temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para a noite do próximo domingo, 30 de maio.