Depois de nove meses de namoro, Catarina Manique e António Hipólito, antigos participantes de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, seguiram caminhos separados. Em entrevista à revista Maria, a agricultora do Fundão explica o que ditou ao fim da relação e confessa-se triste com o desfecho.

“Nós há algum tempo percebemos que as coisas não estavam a dar certo e que o que havia entra nós era mais amizade do que amor. Não houve traição nem da minha parte nem da parte dele. Ficámos amigos. Não é por um casal terminar que tem de haver traição. Vejo o António como um amigo. Fui eu que terminei”, esclarece Catarina Manique.

“Simplesmente compreendemos que era preferível terminarmos. Ele continua a trabalhar no Fundão, nas obras, mas já não mora comigo. Está a fazer a vida dele longe de mim, mantemos a amizade, mas achámos que seria melhor terminar. Estou a fazer o meu luto, só quero viver no meu cantinho… Fiquei um pouco desiludia com o amor, pensava que ia ser feliz e que tinha encontrado a pessoa certa para a minha vida”, lamenta a agricultora, que ficou conhecida pela sua boa disposição e alegria.

Catarina Manique aproveitou ainda para desmentir os rumores de uma nova relação e esclarecer, de uma vez por todas, que não traiu António Hipólito, como chegou a ser noticiado. “Onde é que cabe isso na cabeça de uma pessoa… Quem disse isso é alguém que me quer denegrir. Eu conheço o rapaz e nem sou amiga dele, ele simplesmente me pediu um queijo. Ele é produtor de mel e pediu-me para fazer um queijo em forma de favo de mel para fazer publicidade. Simplesmente veio cá para isso, para assuntos profissionais… Nunca mais vi o rapaz”, garantiu a jovem, indignada.

Entretanto, nas redes sociais, a agricultora deixou uma reflexão que parece ser dirigida a quem a critica. “Uns dias em cima outros em baixo, mas o caminho é sempre em frente. Há dias que dá vontade de baixar os braços? Isso há, mas depois vem aquela força que não sabemos de onde vem que nos faz levantar esquecer tudo o que acontece de mau e agarramo-nos às coisas boas e assim é que tem de ser...”, começa por dizer.

“Todos os dias são bons para recomeçar e ninguém deve de julgar ninguém, pois cada um é que sabe da sua vida. Infelizmente há muitos julgamentos, crucificam as pessoas e eu pergunto: ‘Isso leva-nos a quê?’. A nada, porque todos nós vamos parar ao mesmo destino um dia, enquanto cá estamos devemos viver a nossa vida o melhor que podemos e sabemos”, remata.

No próximo domingo, 30 de maio, estreia a quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, apresentada por Andreia Rodrigues, na SIC. Não perca!