Depois de nove meses de namoro, Catarina Manique e António Hipólito, antigos participantes de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, seguiram caminhos separados. Em entrevista à revista Maria, a agricultora do Fundão explica o que ditou ao fim da relação e confessa-se triste com o desfecho.

“Nós há algum tempo percebemos que as coisas não estavam a dar certo e que o que havia entra nós era mais amizade do que amor. Não houve traição nem da minha parte nem da parte dele. Ficámos amigos. Não é por um casal terminar que tem de haver traição. Vejo o António como um amigo. Fui eu que terminei”, esclarece Catarina Manique.

“Simplesmente compreendemos que era preferível terminarmos. Ele continua a trabalhar no Fundão, nas obras, mas já não mora comigo. Está a fazer a vida dele longe de mim, mantemos a amizade, mas achámos que seria melhor terminar. Estou a fazer o meu luto, só quero viver no meu cantinho… Fiquei um pouco desiludia com o amor, pensava que ia ser feliz e que tinha encontrado a pessoa certa para a minha vida”, lamenta a agricultora, que ficou conhecida pela sua boa disposição e alegria.

Catarina Manique aproveitou ainda para desmentir os rumores de uma nova relação e esclarecer, de uma vez por todas, que não traiu António Hipólito, como chegou a ser noticiado. “Onde é que cabe isso na cabeça de uma pessoa… Quem disse isso é alguém que me quer denegrir. Eu conheço o rapaz e nem sou amiga dele, ele simplesmente me pediu um queijo. Ele é produtor de mel e pediu-me para fazer um queijo em forma de favo de mel para fazer publicidade. Simplesmente veio cá para isso, para assuntos profissionais… Nunca mais vi o rapaz”, garantiu a jovem, indignada.

