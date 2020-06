SIC

João Neves, um dos rostos mais icónicos da primeira edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, está a ser fortemente criticado pela sua ex-mulher Esperanza Capelas. Em causa está a alegada falta de preocupação do agricultor numa altura em que a filha que têm em comum, Karina Espada Torero, enfrenta graves problemas de saúde.

A primeira mulher do João Neves disse, em declarações à revista TV Guia, que este não tem estado presente como seria de esperar. “Em vez de andar a fazer programas seria melhor que se preocupasse com a saúde da filha, que acaba de passar por uma nova operação”, afirma, adiantando que o alentejano apenas fez um telefonema e, depois de dizer que “iria correr tudo bem”, não voltou a entrar em contacto com Karina.

Recorde-se que, no reality show da SIC, João Neves se apaixonou por Isabel Almeida e os dois ainda viveram vários meses de romance foram do formato de sucesso. Contudo, recentemente, o agricultor confirmou, em conversa com Júlia Pinheiro, que o amor tinha terminado. Veja o vídeo: