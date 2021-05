Reprodução Instagram, DR

Cinco meses após a trágica morte de Sara Carreira, o namorado da cantora, Ivo Lucas, quebrou o silêncio.

O ator partilhou o videoclipe da música 'Leva-me a viajar', o hino da associação da filha de Tony Carreira, escrito com a cantora, e, na legenda, deixou uma mensagem emotiva.

"Quando te conheci prometi escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim, para fazer justiça à pessoa que eras. Apaixonei-me cada vez mais por ti a cada dia que passava e a música foi ganhando vida em nós. Hoje está disponível para todo o mundo ouvir o talento brilhante e único que sempre foste. Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres. Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti. Vou cumprir todas as promessas e objectivos que traçámos juntos, porque isto não acaba aqui", pode ler-se.

LEIA AQUI, o que disse recentemente Tony Carreira sobre Ivo Lucas: "Teve a fatalidade de ir ao volante daquele carro"

Na caixa de comentários multiplicam-se as mensagens de apoio ao ator.