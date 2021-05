FOX

Gordon Ramsay é conhecido por todos graças à sua índole exigente e algo sonora nas cozinhas do programa mundialmente conhecido, Hell's Kitchen.

Numa cozinha com um ambiente bem agitado e intenso, as asneiras acontecem quando menos se esperam. Cortes, quebras de tensão, queimaduras. Tudo pode acontecer na cozinha de Hell's Kitchen.

Reunímos os três maiores acidentes que aconteceram nos últimos anos no programa conduzido pelo chef britânico.

PIZZA... COM SANGUE

Um dos momentos mais marcantes da 10.ª temporada do formato britânico foi protagonizado por Sara.

Durante uma prova em que tinham de preparar pizza para crianças cheias de fome, a cozinheira cortou-se. O que deixou alguns colegas perplexos: "Como é que cortas a fazer pizza?!".

Mas nem por isso Sara parou. Com a ponta do dedo protegida por um penso rápido, executou o serviço até ao final e serviu aos "pequenos monstrinhos" uma pizza que provavelmente contava com um ingrediente especial... um pouco de sangue.

Assista ao momento no vídeo acima.

UM CORTE... FALSO

Anos mais tarde, Jared esteve no centro de um dos momentos mais comentados de sempre na temporada 17. O concorrente já se tinha queixado que estava com demasiadas tarefas em mão... Mas parecia que nenhum colega concordava. As críticas ao trabalho eram cada vez mais até que este acaba por se "cortar" e pede assistência.

Jared chega mesmo a sair da cozinha para ser assistido, contudo o chef Gordon Ramsay não tem dúvidas: não passa de uma encenação. "Vocês viram aquele corte? Não? É porque não estava lá!", exclama.

Quando regressou à cozinha, não houve piedade. O chef britânico obrigou-o a sair da cozinha enquanto gritava: "Isto foi a pior performance que já vi" - oiça por si mesmo no vídeo acima.

QUANDO QUEIMAS... O CHEF

Nem mesmo Gordon Ramsay se escapa de alguns dos acidentes que se passam na cozinha. Na temporada 4 Christina passou um tacho a com a pega a escaldar ao chef não uma mas... duas vezes. Sim, foi mesmo isso. A concorrente queimou-o duas vezes seguidas. Veja no vídeo acima.