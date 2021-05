No último episódio de Hell's Kitchen, Ljubomir Stanisic recebeu na cozinha do restaurante mais exclusivo do país uma visita de alguém muito especial: a sua mãe.

O chef desafiou a Mamma Rosa, como é carinhosamente conhecida, a chefiar a cozinha durante a preparação de um menu 100% jugoslavo. Mas antes disso, o chef não poupou elogios à progenitora na hora de a apresentar aos candidatos do programa da SIC.

"É uma grande guerreira. Não só por ter sobrevivido à guerra e alimentar-nos todos durante a guerra, mas por nunca nos ter deixado desistir de nada", começou por dizer, recordando, em seguida, um dos momentos mais duros da sua vida profissional.

"Há 11 anos fali, tive que dormir na rua e tinha um restaurante que tinha ganhado prémios quatro anos antes. A minha mãe trabalhava na embaixada e no dia em que eu escondi que fali, ela apareceu, encontrou-me e pôs-me para cima. Perdeu a reforma e entrou comigo para a cozinha e, até hoje, cozinhamos juntos todos os dias. É minha general na cozinha de produção do 100 Maneiras e continua a ser para mim o orgulho da minha vida", completou.

