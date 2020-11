Getty Images

Um desabafo de Meghan Markle em forma de crónica no New York Times está a gerar muita controvérsia. A mulher do príncipe Harry de Inglaterra, de 39 anos, revela nesse texto que no passado mês de julho sofreu um aborto espontâneo e a forma como o casal viveu esse momento de dor. LEIA TODOS OS PORMENORES AQUI!

Depois da publicação do artigo, nas redes sociais surgiram muitas mensagens de apoio à atriz, que tem sido muito atacada desde que foi anunciada a decisão dos duques de Sussex de deixarem de pertencer ao núcleo sénior da família real inglesa e instalar-se nos Estados Unidos, onde agora têm uma produtora.

Contudo, houve também muitos haters a criticar Meghan por tornar pública a sua história. "A Meghan Markle não irá ver todas as m* desagradáveis que estás a escrever sobre ela, mas os teus amigos que sofreram abortos espontâneos e a perda de um bebé vão ver", escreveu uma internauta no Twitter, mostrando-se solidária. "Alguém está realmente a questionar a dor, o horror absoluto de sofrer um aborto espontâneo ou talvez esteja a criticar a decisão de Meghan de escrever um artigo de opinião de 1000 palavras sobre si mesma? O que é que isso acrescenta ao que já existe para quem passa por uma tragédia como esta?", respondeu outra, que visivelmente está contra a decisão de Meghan Markle de revelar o que lhe aconteceu.

E foi precisamente este último comentário que deixou Chrissy Teigen, que recentemente perdeu um filho devido a complicações na gravidez, profundamente revoltada. "O prémio de maior pedaço de m* vai para... Parabéns, pedaço de m*", comentou, furiosa. Contudo, mais tarde, a mulher de John Legend acabou por se arrepender do que escreveu e retificou: “Desculpem, esqueci-me que estou a tentar ser mais agradável".

A modelo, de 34 anos, já se confessou em profunda depressão depois da morte do filho, há cerca de dois meses. “Estou num buraco de luto e depressão”, revelou no Twitter esta quarta-feira, dia 25. Leia mais AQUI!