Reprodução Instagram, DR

Chrissy Teigen desabafou sobre a perda do seu bebé, Jack, que aconteceu no final de setembro de 2020, após ser diagnosticada com um descolamento prematuro da placenta. Foi em entrevista para o programa da apresentadora Ellen DeGeneres, que esteve envolvida em polémica no ano passado, que a modelo explicou que a experiência acabou por a transformar.

"Eu tenho roupas de maternidade e há coisas que comprei para o meu oitavo mês e nono mês. É difícil porque ele teria nascido esta semana [a semana passada], daí olhas para essas coisas e tem essas lembranças constantes", disse a mulher de John Legend, referindo ainda que está a fazer terapia para conseguir lidar com a morte do filho.

Por ter sido criada numa família que "era muito aberta sobre perdas", ajudou-a a refletir sobre como "pode ser uma coisa linda". Recorde aqui a comovente despedida da mãe de Chrissy do neto.

"Foi algo realmente transformador para mim e, de certa forma, salvou-me porque eu não acho que teria descoberto a terapia e depois a sobriedade e esse caminho de me sentir bem comigo mesma e me sentir uma nova pessoa", afirmou.

A manequim de 35 anos também contou que os filhos, Miles Theodore, de dois anos, e Luna Simone, de quatro anos, também falam constantemente sobre o irmão. "Tem sido tão lindo ver os meus filhos, a maneira como falam sobre ele. Vamos para a praia ou algo assim e eles dizem: 'O bebé Jack está connosco agora? Achas que ele está nas nuvens?' É tão lindo e tão doce", recordou.

“Pensas em todas as pessoas que passam por isto em silêncio e ficas muito triste por elas. A nossa foi tão pública, tantas pessoas apoiaram tanto. Tu realmente ganhas uma quantidade incrível de empatia. E eu realmente, de alguma forma, acho que sou uma pessoa melhor agora", explicou.