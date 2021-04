Facebook

20 anos depois de ter enfrentado um agressivo cancro do cólon, Marco Paulo voltou a ser diagnosticado com a doença, desta vez na mama, no início do ano passado. Em fevereiro, quando tornou pública a notícia já tinha sido operado e iniciado os tratamentos de quimio e radioterapia.

Ao longo de todo o processo, o artista mostrou-se confiante ao longo de todo o processo e a sua manteve-se inabalável. Esta sexta-feira, 30 de abril, Marco Paulo confirmou que se encontra recuperado da doença.

A notícia foi primeiro avançada por Cinha Jardim no programa das manhãs da CMTV e depois confirmada pelo próprio num telefonema em direto. “Queria dar a notícia quando fosse aí ou a outro programa. Tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora por esta notícia que recebi há dois dias no Hospital da CUF", explicou, referindo que os exames de vigilância que fez recentemente lhe permitem ficar descansado. “Posso fazer a minha vida normal”, garantiu o cantor de 76 anos.

Recorde-se que, em entrevista a Júlia Pinheiro, Marco Paulo tinha falado na possibilidade de ser operado de novo. “Continuo a fazer exames. Tenho feito os tratamentos necessários. Para além de ter tirado o peito, também tirei toda a parte da axila. Agora, tenho de voltar para fazer um cortezito, que já não me está a agradar muito. Aconselhei-me com os meus médicos e, possivelmente, vou ter de fazer mais uma intervenção, mas é uma coisa simples”, disse na altura à apresentadora da SIC. Recorde no vídeo abaixo: