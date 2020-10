Marco Paulo voltou a batalhar contra um cancro, 24 anos depois de ter sido diagnosticado com um tumor maligno no cólon. O cantor, que completou os tratamentos do segundo cancro, o da mama, abriu o seu coração nas manhãs da SIC e regressou à música, depois de uma ausência de dez meses.

O artista, de 75 anos , nunca escondeu a preocupação pela sua aparência e vaidade e, esta quinta-feira, assumiu os cabelos brancos de forma orgulhosa. "Já estou habituado. Já não me consigo imaginar sem cabelo branco e sem máscara na cara", descreveu o cantor.

Apesar da recuperação do cancro, Marco Paulo mostrou-se um pouco fragilizado no final da sua primeira atuação, confessando que sentiu falta de equilíbrio. "É dos tratamentos", explicou.

