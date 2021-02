Marco Paulo esteve esta segunda-feira, 1 de fevereiro, à conversa com Ana Marques, na sua casa de Sintra para fazer uma grande revelação.

Depois de anunciar que tem dois novos singles que prometem ser um sucesso – Adeus, Adeus (a versão portuguesa do tema Bella Ciao, que ficou ainda mais popular com a série La Casa de Papel) e Jesus Salvador, um tema da autoria do cantor brasileiro Roberto Carlos – o artista, de 76 anos, anunciou que já tem data para o fim da sua carreira.

“Minhas amigas e meus amigos, Portugal, foram 55 anos de carreira, não foram 55 dias nem 55 horas. Eu comecei a cantar [pequeno], tornei-me profissional há 55 anos e gostava de partilhar com todos – que são a razão da minha vida, sem vocês não seria quem sou, estou sempre a dizer isso – portanto queria dizer-vos que os próximos dois anos, 2022 e 2023, serão os anos, os meses, os dias em que vou preparar-me para a despedida dos palcos. Vou preparar-me para parar”, afirmou emocionado.

“Vou fazer alguns discos e alguns concertos se tiver vontade, mas a minha atividade, a ‘lufa lufa’ dos últimos anos vai terminar. Eu estou quase a chorar porque não sei como vou dizer: terminei. Será um dia muito especial, mas muito triste para mim”, confidenciou ainda.

Os últimos meses têm sido de grande provação para Marco Paulo devido a problemas de saúde. Vinte quatro anos depois de ter sido diagnosticado com um tumor maligno no cólon, o artista voltou a viver o drama do cancro, desta vez na mama e teve de enfrentar duros tratamentos de quimio e radioterapia, sobre os quais falou recentemente numa entrevista franca com Júlia Pinheiro. Espreite no vídeo abaixo: