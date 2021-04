Reprodução Instagram, DR

“É o sentimento de ligação e valorização da relação de mãe e filha, mas também da beleza feminina”. É esta a premissa do novo projeto profissional de Laura Figueiredo, que lançou esta segunda-feira, 26 de abril, uma marca de roupa, da qual é protagonista, juntamente com a filha, Beatriz, de quatro anos.

@belafi

E a grande novidade é que a apresentação da loja online, em direto na Casa Feliz, da SIC, motivou a antiga apresentadora do Fama Show a revelar, pela primeira vez, imagens do rosto da menina, que é fruto da relação com o cantor Mickael Carreira.

Emocionada, Laura Figueiredo explicou por que decidiu, a partir de agora, deixar de esconder a cara de Bia, como é carinhosamente tratada pela família. A antiga profissional da SIC começou por dizer que os pais quiseram primeiro perceber se a menina se sentia à vontade por ser reconhecida, dando-lhe, no fundo, a oportunidade de ser anónima. Depois do quarto aniversário de Beatriz tomaram a decisão: “É uma miúda que só quer aparecer, é espontânea. Achámos que fazia sentido".

Sobre as parecenças com os pais, Laura não tem dúvidas: “Tem os olhos do pai, mas é a minha cara”.

A ideia de criar esta marca veio na sequência da comunicadora gostar de se vestir a conduzir com a filha e das suas partilhas nas redes sociais terem inspirado outras mães. As peças estão à venda na loja online e os tamanhos infantis vão até aos seis anos.