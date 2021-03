Reprodução Instagram, DR

Laura Figueiredo e Mickael Carreira estão juntos há mais de oito anos e têm uma filha em comum, Beatriz, que festeja o seu 4.º aniversário no próximo dia 22 de março.

Instagram

Esta sexta-feira, 19 de março, celebrou-se o Dia do Pai em Portugal e a antiga apresentadora da SIC não perdeu a oportunidade de elogiar o companheiro. “Podia falar do melhor pai do mundo ser o meu mas pai é pai e tenho muito orgulho no pai que te esforças por ser a cada dia! Feliz Dia do Pai (paizinho e papai)”, escreveu Laura Figueiredo nas redes sociais, na legenda de uma fotografia de Mickael Carreira com a filha, ainda bebé, ao colo.