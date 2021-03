Esta quinta-feira, dia 25, Laura Figueiredo fez vários Stories no seu Instagram a prometer novidades. "Algumas pessoas que me seguem já há algum tempo têm perguntado se está tudo bem. Está tudo ótimo porque vem aí novidades a caminho, coisas muito boas, muito amor envolvido", garantiu. Estas declarações levaram os seus fãs a acreditar que está um bebé a caminho.

A antiga apresentadora do Fama Show, que é mãe de Beatriz, de quatro anos, voltou às redes sociais ao final do dia para esclarecer todas as dúvidas e garantir que não está grávida. Ora veja:

Recorde-se que Laura Figueiredo mantém uma relação com o cantor Mickael Carreira, filho mais velho de Tony Carreira, há cerca de oito anos. Os dois conheceram-se precisamente durante uma reportagem do programa da SIC.

Reprodução Instagram, DR