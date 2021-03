“Há 4 anos estávamos a viver o dia mais feliz das nossas vidas 🙏🏻 Parabéns, amamos-te minha princesa ❤️”, escreveu Mickael Carreira no Instagram, onde partilhou uma fotografia do momento em que a menina soprou as velas, sempre com o cuidado de lhe proteger o rosto.

A pequena Beatriz é fruto da relação do cantor, filho mais velho de Tony Carreira, com a antiga apresentadora do Fama Show Laura Figueiredo. Os dois conheceram-se, aliás, durante uma reportagem para o programa, em 2012.

