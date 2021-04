Getty Images

Tony Carreira terminou a sua relação com Ângela Rocha recentemente. A notícia foi avançada no programa Notícias dos Famosos, da CMTV. “Posso dizer aqui que o namoro terminou”, começou por garantir um dos comentadores, antes de acrescentar: “A relação já estava tremida antes da morte da Sara e há poucas semanas acabou mesmo o namoro”.

Nos últimos dias também se falou em vários meios de comunicação numa possível reaproximação do cantor romântico à ex-mulher, Fernanda Antunes, de quem se separou em 2014 depois de três décadas de casamento e três filhos em comum, Mickael, David e Sara Carreira.

Instagram

De referir que a filha mais nova do casal morreu num trágico acidente de viação na A1 no dia 5 de dezembro. A jovem, de 20 anos, seguia no carro com o namorado, Ivo Lucas, quando embateram noutro veículo. O óbito da filha do artista foi declarado no local, deixando toda a família mergulhada numa profunda tristeza. É, por isso, natural que Tony Carreira e Fernanda Antunes se tenham reaproximado neste momento difícil.

Reprodução Instagram, DR