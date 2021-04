Reprodução Instagram, DR

Tony Carreira é um pai babado e não perde uma oportunidade para mostrar aos filhos o quanto gosta deles.

Desde que perdeu a filha, Sara Carreira, num acidente trágico no final do ano passado, o artista tem usado as redes sociais para deixar mensagens especiais aos filhos.

Este domingo, 4 de abril, foi um dia especial para a família Carreira. O filho mais velho de Tony, Mickael, celebrou o seu aniversário. Um momento que o artista fez questão de destacar na sua conta de Instagram. Na fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, surge abraçado ao filho. Ora veja abaixo.

"Para sempre juntos, em todos os momentos. É um orgulho ser teu pai. Parabéns, filho!", escreveu na legenda.