Mesmo após construir uma carreira de grande sucesso e de ter fãs um pouco por todo o mundo, Tony Carreira nunca esqueceu a sua terra natal e até lhe dedicou uma canção, Sonhos de Menino. Além disso, o artista continua a ser solidário com os seus conterrâneos, como aconteceu há algum tempo, quando decidiu oferecer uma ambulância aos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra.

É, por isso, natural que tenha passado aos seus filhos o gosto por este pequeno recanto tranquilo. Esta quarta-feira, dia 14, os músicos Mickael e David Carreira também regressaram às origens e as estas paisagens da sua infância e mostraram algumas imagens nas redes sociais, prometendo “surpresas” aos fãs.

“Foi tão bom poder estar no Armadouro e na Pampilhosa contigo ❤️ foram muitas recordações que nos surgiram!”, escreveu David na legenda de duas imagens onde surge ao lado do irmão, ambos de micro na mão, o que deixa no ar a possibilidade de lançarem em breve uma música juntos. Também Mickael Carreira assinalou estes momentos nas redes sociais. VEJA AQUI!

Esta terá sido a primeira vez que os artistas regressam à terra do pai desde a morte trágica da sua irmã mais nova, Sara Carreira, num acidente de viação na A1, no passado dia 5 de dezembro.