Facebook

Desde a morte prematura da filha, no passado dia 5 de dezembro, na sequência de um trágico acidente de viação na A1, Tony Carreira tem-se mantido afastado da vida pública e foram poucas as vezes em que quebrou o silêncio.

Contudo, este sábado, dia 6, o artista voltou a recorrer às suas redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido ao longo destes meses e assinalar uma data que deveria ser muito feliz, mas que este ano teve um gosto muito amargo.

Instagram



“A 5 de Março de 1988 iniciei no Casino da Figueira da Foz aquela que veio a ser uma carreira fantástica. Como já disse várias vezes, não sonhava nem me atrevia a sonhar com tanto mas vocês assim o quiseram e ontem, dia 5, foi o dia em que completei 33 anos de um caminho percorrido ao vosso lado”, pode ler-se num comunicado publicado na sua página de Facebook.

“Infelizmente ontem também fez 3 meses que perdi aquela a quem chamava, e chamo, a Mulher da Minha Vida. Daí o meu silêncio, porque a cada dia que passa mais saudades tenho da minha princesa... Mas nesse sentido pouco ou nada posso fazer para tentar aliviar a minha dor, a não ser continuar eternamente a amá-la!”, desabafou Tony Carreira visivelmente abalado com tudo o que aconteceu.



“No entanto, quero agradecer a todos, mas mesmo a todos, por tantas mensagens de carinho e apoio que tenho recebido. Desde a tragédia de 5 de Dezembro, todos os dias, todos vocês têm sido maravilhosos comigo e com a minha família. Deus vos abençoe e por todo o vosso amor, do fundo do coração, OBRIGADO!”, concluiu o artista.