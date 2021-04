Reprodução Instagram, DR

A relação do príncipe Harry com a família real britânica ficou tremida quando este anunciou que planeava afastar-se do núcleo sénior para viver uma vida mais tranquila ao lado de Meghan Markle e do filho de ambos, Archie. A decisão gerou descontentamento e a entrevista recente que o casal deu a Oprah Winfrey – durante a qual se falou de racismo, de falta de apoio e de uma pressão sobre a ex-atriz – aumentou a polémica e tornou a relação de Harry com a sua família ainda mais distante. O príncipe assumiu mesmo que praticamente não falava com o pai, que deixou de lhe atender o telefone, e que o irmão, William de Inglaterra, também não aceitava a sua posição.

Depois de cerca de um ano a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, o filho mais novo do príncipe Carlos e de Diana de Gales regressou a Londres, Inglaterra, pelo pior motivo: morreu o seu avô paterno, o príncipe Filipe, aos 99 anos.

Getty Images

Em comunicado, Harry, que viajou sem a mulher, que está grávida, emitiu um comunicado sobre a partida do homem que esteve ao lado da rainha Isabel II de Inglaterra durante 73 anos. “O meu avô era um homem de serviço, honra e grande sentido de humor. Era autenticamente ele próprio, com perspicácia muito aguda, e captava a atenção de qualquer sala devido ao seu charme — e também porque nunca se sabia o que poderia dizer a seguir”, escreveu o príncipe em comunicado.

>> PRÍNCIPE HARRY É FOTOGRAFADO NA CHEGADA AO REINO UNIDO PARA O FUNERAL DO AVÔ... SEM MEGHAN MARKLE

“Será recordado como o consorte mais duradouro de uma monarca, um militar galardoado, um príncipe e um duque. Mas para mim, como para muitos de vós que perdestes um ente querido ou um avô no doloroso último ano, ele era o meu avô: mestre do churrasco, lendário na galhofa e atrevido até ao fim”, completou ainda, referindo-se às famosas gaffes do duque de Edimburgo, que por vezes geravam algum desconforto.

Neste comunicado, Harry referiu ainda que o avô terá sempre um lugar especial no seu coração, bem como no da sua mulher e do seu filho.

CHRIS JACKSON

Sem estar presencialmente com a família há mais de um ano, esta poderá ser uma ocasião para Harry de Inglaterra para resolver alguns mal-entendidos que surgiram depois de abandonar as suas funções na realeza britânica. Para já, de acordo com o Daily Mail, o príncipe ainda não esteve com a avó, o pai ou o irmão e apenas viu a prima Eugenie, com quem mantém uma boa relação desde sempre e que também é amiga de Meghan Markle. Aliás, foi através dela que os dois se conheceram.