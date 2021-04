Em nove meses, Meghan Markle e o Harry chamaram nove vezes a polícia à nova casa de ambos em Los Angeles. Duas dessas ocasiões foram no Natal perante situações de invasão de propriedade.

As informação são do The Sun que cita os relatórios da polícia local. Em julho do ano passado, as autoridades foram chamadas quatro vezes. Uma foi registada como chamada telefónica, as outras como ativações de alarme, todas de manhã.

»» »» ESTA FOTOGRAFIA DE HARRY E MEGHAN MARKLE FOI TIRADA POR AMIGO A 8 MIL QUILÓMETROS DE DISTÂNCIA

Na véspera de Natal, perto das 16h, agentes da polícia foram chamados à mansão em Montecito depois de um homem entrar na propriedade. Nickolas Brooks acabou por ser libertado até aparecer novamente na casa um dia depois.

O alarme foi novamente ativado em novembro, sendo que a última vez a acontecer foi em fevereiro deste ano, dia 16, durante a madrugada. Meghan Markle está grávida e será mãe em breve de uma menina.

Recorde-se que em julho de 2020, Meghan Markle e Harry tomaram conhecimento que um fotógrafo estava vender imagens de Archie, na altura com 14 meses. Na proposta de venda, o profissional adiantava que o bebé tinha sido fotografado em público, mas o advogado do casal sublinhou que Archie nunca saiu de casa.