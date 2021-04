Max Mumby/Indigo

Calças de ganga, um casaco e uma máscara preta. Foi assim que o príncipe Harry foi visto a desembarcar num voo dos EUA para o Reino Unido, chegando por volta das 13 horas deste domingo, para atender ao funeral do avô, o príncipe Filipe, que morreu esta sexta-feira, 9 de abril, aos 99 anos.

De acordo com a revista Hello!, o neto da rainha Isabel II terá sido acompanhado, à sua chegada, pela equipa de segurança e levado para a sua casa anterior, o Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington. No entanto, o príncipe Harry regressou sozinho porque a mulher, Meghan Markle, foi aconselhada pelo médico a não viajar, uma vez que se encontra grávida, de uma menina, que está prevista nascer este verão.

O funeral irá realizar-se no próximo sábado, 17 de abril, no Castelo de Windsor. Segundo a imprensa britânica, o príncipe Harry não precisará de cumprir o isolamento de 10 dias, obrigatório no Reino Unido, por se tratar de uma cerimónia fúnebre de um familiar.

Recorde-se que esta viagem marca o reencontro de Harry com a família real britânica desde a entrevista polémica com Oprah Winfrey que foi exibida na íntegra pela SIC.