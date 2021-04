Instagram

Jessica Athayde está de volta à representação, depois de vários anos afastada do pequeno ecrã. Este regresso acontece em Princípio, Meio e Fim, que estreou este domingo, 11 de abril, na SIC, e é idealizado por Bruno Nogueira.

Esta segunda-feira, a atriz mostrou-se radiante com o sucesso do programa, mas também quis partilhar com os seus seguidores as mazelas que as filmagens deixaram no seu corpo. "Nas gravações do episódio que viram ontem do 'Princípio, Meio e Fim'. Isto foi o resultado das minhas pernas", escreveu Jessica Athayde nos Stories do Instagram, numa fotografia onde surge cheia de nódoas negras. Veja abaixo:

Instagram

Para marcar esta nova fase da sua vida profissional, a atriz deu uma entrevista a Daniel Oliveira, na qual falou de temas difíceis: desde a relação com o pai, a adolescência conturbada e consequente afastamento da mãe, a separação de Diogo Amaral após perceber que a adição deste é uma doença e não uma fase e ainda algumas mortes que a marcaram. Saiba mais nos links abaixo:

