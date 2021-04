1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Este domingo, dia 11 de abril, estreou na SIC o novo programa de Bruno Nogueira, 'Princípio, Meio e Fim'.

O novo formato, que tem no elenco de luxo nomes como Nuno Lopes, Salvador Martinha, Filipe Melo, Nuno Markl, Albano Jerónimo, Jessica Athayde e Rita Cabaço, surpreendeu os telespectadores e, nas redes sociais, as reações ao programa não se fizeram esperar.

'Princípio, Meio e Fim' foi um dos tópicos tendência no Twitter e, entre as centenas de elogios ao programa, destacámos as reações de algumas caras bem conhecidas.

"Nonsense mais que bem feito e em horário nobre, finalmente. Parabéns a todos", disse Agir no Twitter. Também na rede social, o jornalista Daniel Oliveira escreveu: "O Bruno Nogueira e companhia mostram o que é tê-los no lugar para ainda arriscar em canal aberto. Respeito".

Já no Instagram, foram vários os elogios como o de Jorge Corrula, que na publicação de Albano Jerónimo escreveu: "Tão bom". "Genial! Parabéns a toda a equipa", disse Carlos Areias na partilha de Jessica Athayde. Ainda no post da atriz, Bernardo Sousa comentou: "Vocês batem muito mal da cabeça, por isso é que são tão bons. Valeu muito a pena ter ficado acordado".

"Perfeição", comentou Ana Bacalhau. Seguiram-se vários emojis de Raquel Strada, Inês Aires Pereira, Núria Madruga e Gonçalo Paciência.