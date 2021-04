Instagram

Maria, a filha mais velha de Cláudia Vieira, está de parabéns. A menina completa esta segunda-feira, 5 de abril, 11 anos e a mãe, orgulhosa, já deixou uma mensagem nas redes sociais. “Minha crescida!!! Amo-te”, escreveu a atriz e apresentadora da SIC na legenda de uma fotografia de Maria publicada nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a menina é fruto de uma anterior relação de Cláudia Viera com o ator e apresentador de televisão Pedro Teixeira. Os dois anunciaram a sua separação em fevereiro de 2014, depois de nove anos de vida em comum. A estrela da SIC refez, entretanto, a sua vida amorosa ao lado do empresário João Alves, com quem tem uma filha, Caetana, de 16 meses. Pedro Teixeira também está feliz com a atriz Sara Matos e o casal prepara-se agora para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Saiba mais AQUI!