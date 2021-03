Tiago Caramujo

Sara Matos está grávida. A atriz da SIC espera o seu primeiro filho, fruto da relação com o ator e apresentadora Pedro Teixeira.

A novidade foi revelada pela própria nas redes sociais, onde partilhou um vídeo com imagens de uma ecografia e ainda uma fotografia da reação de Maria, a filha de Pedro Teixeira, de dez anos, à notícia. Ora veja:

Sara Matos e Pedro Teixeira assumiram o namoro no início de 2016, depois de vários meses de rumores. O casal já tinha assumido várias vezes o desejo de ter filhos e o assunto até foi comentado no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras. Recorde no vídeo abaixo: