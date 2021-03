João Manzarra e Cláudia Vieira formam uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa. A amizade que os une desde os tempos dos 'Ídolos' mantém-se e esta segunda-feira, dia 29 de março, o apresentador da SIC escreveu uma bonita homenagem à colega e amiga, a propósito do fim da primeira temporada de 'Regresso ao Futuro'.

"A alegria que a Cláudia Vieira traz com ela é de uma autenticidade contagiante.

Ela tem a incrível capacidade natural de tornar o dia melhor a qualquer ser humano ( ou animal) que se cruze com ela. Sem excepção", começou por dizer.

"Ao longo destes anos de vida partilhada tenho testemunhado isso mesmo, uma energia infinita no cuidado com o outro, seja através de um sorriso, de uma palavra ou de um abraço. Esta consistência na forma de estar a par de uma popularidade enorme num meio onde há tanta pressão e muitas vezes maldade é uma raridade preciosa. O que me parece ser inato na Cláudia é meta para mim", continuou. "Foi realmente muito bom passar estes últimos sábados ao lado desta alegria generosa com forma de mulher bonita. A Cláudia é um gostar seguro", rematou na legenda de uma publicação com várias fotografias ao lado da apresentadora.

Esta bonita homenagem não deixou ninguém indiferente e foram muitos os elogios nos comentários da publicação, inclusive de Pedro Teixeira. O ator e apresentador não resistiu a comentar: "És muito bonito João".