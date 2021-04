Cláudia Vieira falou sobre o desejo de ter três filhos numa conversa com Carina Caldeira. No Glitter Late Night, a atriz da SIC recordou o início do namoro com João Alves, pai da sua segunda filha, e a sua relação com a imprensa.

"O estado de felicidade aumentou", explica a apresentadora ao olhar para uma capa de revista sobre o início do namoro de ambos. Cláudia Vieira adianta que a imprensa falava da relação numa altura em que nem a própria tinha a certeza sobre o relacionamento.

"Uma das coisas que me chateou no início da minha relação com o João foi eles [a imprensa] quererem que eu assumisse algo que eu ainda não tinha assumido para mim. Temos direitos a ter casos, certo?, comentou no programa do Porto Canal.

"Eu não sabia se o João era para ser namorado à séria, eu tenho uma filha, ainda não tinha contado aos meus pais. Não tem que vir a imprensa dizer que tenho um namorado quando eu não sei se tenho. Essa parte chateou-me um bocadinho", assume pela primeira vez.

Na mesma entrevista, Cláudia Vieira deu ainda conta do que a atraiu em João Alves, assim como os seus defeitos. "Aquele ar de meio envergonhado e miúdo que ele tem conquistou-me. O João também é extremamente educado", sublinha. Na vida que fazem a dois, a atriz não teve dúvidas em escolher algo que a tira do sério.

"Não sei, eu já vejo e já digo" é uma das frases que o empresário mais diz quando a atriz fala em fazer planos para o fim-de-semana, por exemplo. "Fica tudo em aberto. Irrita-me profundamente", disse.