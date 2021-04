Instagram

Um dia depois de ter estado na Casa Feliz, o programa das manhãs da SIC, para anunciar que se prepara para ser mãe pela primeira vez, Tatiana Oliveira Magalhães recorreu às redes sociais para agradecer o carinho recebido depois de revelar a notícia.

“Quero agradecer todo o carinho e as imensas mensagens que temos recebido desde ontem! Estamos imensamente gratos! É uma fase muito bonita da nossa vida. Cá te esperamos Luísa ou Artur”, escreveu a enfermeira na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do marido, Bruno Fernandes, e o filho deste, Afonso, de cinco anos, nascido de uma anterior relação, com uma ecografia na mão.

Tatiana e Bruno conheceram-se no programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Casaram-se sem se conhecerem e, apesar do encanto imediato do comercial e da relação cúmplice de amizade que conseguiram construir ao longo da experiência, a enfermeira nunca escondeu que não havia atração física. Ainda assim, no final decidiram renovar os votos, mas passado algum tempo acabaram por se divorciar. Foi nessa altura que a jovem percebeu que afinal estava apaixonada e os dois reaproximaram-se. Houve um novo pedido de casamento, desta vez em direto nas manhãs da estação de Paço de Arcos (veja as imagens AQUI) o casal trocou alianças pela segunda vez em outubro de 2020.