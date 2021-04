Instagram

Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira formaram um dos casais mais queridos do público na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Apesar de não terem tido um percurso linear – optaram por renovar os votos no final, mas acabaram por se divorciar meses depois – ainda hoje estão juntos e até voltaram a trocar alianças no passado dia 8 de outubro.

Esta quinta-feira, 1 de abril, o comercial e a enfermeira estiveram na Casa Feliz, para revelar em primeira-mão que esperam a chegada do primeiro filho em comum. “A novidade é que vamos ter um bebé”, começou por dizer Tatiana a Diana Chaves e João Baião, adiantando que está grávida de 16 semanas, ou seja, quatro meses.

O bebé virá juntar-se a Afonso, de cinco anos, fruto de uma anterior relação de Bruno Fernandes. “O Afonso está doido. Fala para a barriga, para o mano ou mana, ainda não sabemos”, acrescentou Bruno.

Apesar de ainda não saber o sexo, o casal já escolheu os nomes, tanto para menino como para menina: “Se for menino é Artur e se for menina é Luísa".

