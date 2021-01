Reprodução Instagram, DR

Tatiana Oliveira revelou recentemente que a mãe, de 59 anos, está a travar uma luta contra o cancro.

Em entrevista com a revista MARIA, a concorrente do programa da SIC, Casados À Primeira Vista, confessou que a mãe foi diagnosticada em dezembro do ano passado com cancro no pâncreas.

Tatiana avançou ainda que se sentiu triste por não conseguir estar junto da mãe nessa fase, já que trabalha em Inglaterra e se viu impedida de voar para Portugal graças às novas restrições do país causadas pela Covid-19.

"Eu planeei só vir trabalhar duas semanas para poder estar em Portugal e acompanhar a minha mãe e a minha família na quimioterapia. Eu e o Bruno tínhamos planeado uma surpresa para ela. Então fiquei triste", contou.

A ex-concorrente sublinhou ainda que esta é uma fase em que se tenta manter positiva, para dar forças à mãe: "A equipa médica que está a segui-la no hospital tem sido incrível. Ela esteve internada e correu tudo muito bem. Ela é forte. Esta semana vai ficar internada para fazer uma endoscopia e biópsia e penso que a quimio comecerá logo depois”, começou por afirmar. “O médico disse que ser positivo é muito importante. Metade do tratamento. Então estamos focados nisso”, rematou.