É uma morte que abalou a família real inglesa, em particular o príncipe Carlos e Camilla Parker-Bowles. Em causa está o falecimento da namorada de Tom Parker Bowles, filho da duquesa da Cornualha. Alice Procope tinha 42 anos e deixou três filhos menores.

Segundo o Daily Mail, Alice Horton, ex-jornalista, namorava há dois anos com Tom Parker Bowles que ficou destroçado com a partida da namorada que morreu de cancro. "A Covid-19 foi parcialmente responsável. O diagnóstico do cancro só chegou em agosto passado e já era tarde demais", disse uma fonte citada pelo jornal britânico.

Um amigo do filho de Camila acrescentou que Tom está "arrasado". "É muito cruel e haverá muitos casos como o dela", sublinhou. Alice deixa três filhos menores, Katherine, Wilfred e Georgia . A ex-jornalista foi casada com Robert Procope, neto do barão Robert Wigram.