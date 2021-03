Handout

Ainda continua a dar que falar a entrevista exclusiva de Meghan Markle e Harry de Inglaterra a Oprah Winfrey. A determinada altura, e justificando o facto de um casamento real ser essencialmente um espetáculo para o mundo e não um momento pensado para os noivos, a duquesa de Sussex disse que se casou com o neto de Isabel II três dias antes da cerimónia em Windsor.

De acordo com a ex-atriz, o verdadeiro enlace teria acontecido no pátio exterior de Nottingham Cottage, a propriedade onde moravam, apenas com a presença do casal e do arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

Ora, a notícia rapidamente foi desmentida pela Casa Real, garantindo que nesse momento Harry e Meghan apenas trocaram votos – que têm emoldurados na casa onde agora moram, em Montecito, Califórnia -, mas que esse momento não teve nada de oficial. E a certidão de casamento a que o The Sun teve acesso prova isso mesmo, já que refere o dia 19 de maio como data do casamento, e o Castelo de Windsor como o local. "Meghan estará certamente confusa ou mal informada. O que aconteceu em casa foi uma simples troca de votos ou, muito provavelmente, um pequeno ensaio para o grande dia”, garantiu um assessor do arcebispo à mesmo publicação, destacando o facto de serem necessárias testemunhas para oficializar um casamento: “Um matrimónio não pode ter apenas três pessoas, não é uma cerimónia válida. Não passa de um momento simbólico”.