O apresentador espanhol Kiko Hernández prometeu “uma bomba” relacionada com o divórcio de Sara Carbonero e Iker Casillas, anunciado há cerca de duas semanas, e cumpriu. “Tenho uma bomba sobre este tema. Há uma rapariga que vai dar a cara no 'Deluxe' [programa de televisão espanhol]. Uma amiga inseparável de Iker Casillas, com quem ele esteve durante mais de seis anos. (…) Ela vai contar como ele é desleal com as mulheres, vai detalhar os encontros amorosos (…) Tem provas”, disse o apresentador há dias e agora já foram tornados públicos todos os pormenores.

Sem rodeios, Ruth Sanz revelou ter sido amante do antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto durante alguns anos. "De 2002 a 2004 mantivemos uma relação íntima", começou por dizer a Kiko Hernández, antes de referir que “de 2004 a 2008” mantiveram “uma relação de amizade”. A mulher contou que, na altura, Casillas anda vivia em casa dos pais e, por isso, os encontros amorosos aconteciam em sua casa. Descreve-o o ex-atleta como “um rapaz encantador” e “muito educado”, mas também “muito desconfiado”. “Ele tinha muito medo que este romance fosse descoberto”, explica, acrescentando que o ex-marido de Sara Carbonero não queria uma relação séria porque tinha namorada. “Chamava-se Laura e era de Móstoles”, completou.

Ruth Sanz disse ainda que Iker Casillas sempre se mostrou “forreta” – só lhe oferecia luvas e t-shirts, lembra – e era “muito ciumento, mesmo depois de já não haver uma relação íntima”.

Mais tarde, o então guarda-redes do Real Madrid assumiu uma relação com a atriz e apresentadora de televisão Eva González, mas nem isso fez com que se afastasse definitivamente de Ruth. De acordo com a própria, sempre que o casal tinha um problema, era nos seus braços que o desportista se refugiava. "Durante o tempo que esteve comigo, nunca respeitou ou foi fiel às namoradas", concluiu.

Tudo isto aconteceu antes de Iker Casillas assumir publicamente a sua relação com Sara Carbonero, em 2010, na final do Campeonato do Mundo de Futebol, na África do Sul. Os dois estiveram juntos durante uma década, passaram por vários momentos delicados – ela enfrentou um cancro nos ovários e ele sofreu um enfarte do miocárdio -, tiveram dois filhos e agora, depois de muita especulação, anunciaram a decisão de seguir caminhos separados.

Desde que foi oficializado o fim do casamento, através de um comunicado comum, nenhum dos dois fez qualquer comentário às notícias que circulam na imprensa do país vizinho. Contudo, no Dia do Pai, a jornalista não perdeu a oportunidade de elogiar o ex-companheiro. Saiba mais AQUI!