Europa Press Entertainment

O fim do casamento de Iker Casillas e Sara Carbonero continua a dar que falar na imprensa espanhola. Ciúmes, traições e uma ‘amiga especial’ do antigo guarda-redes terão tornado a separação inevitável. A cantora malaguenha Sara Denez foi apontada como a amante de Casillas, mas já veio a público desmentir tais acusações, garantido que tem um companheiro e que a sua relação não está em crise.

Instagram

Contudo, há outra mulher que diz ter mantido um relacionamento de mais de seis anos com o antigo desportista e promete agora revelar toda a verdade. A ‘bomba’ foi lançada pelo apresentador Kiko Hernández, que prometeu: “Tenho uma bomba sobre este tema. Há uma rapariga que vai dar a cara no 'Deluxe' [programa de televisão espanhol]. Uma amiga inseparável de Iker Casillas, com quem ele esteve durante mais de seis anos. (…) Ela vai contar como ele é desleal com as mulheres, vai detalhar os encontros amorosos (…) Tem provas”.

Recorde-se que, já depois dos rumores de traição terem dado que falar no país vizinho, Sara Carbonero elogiou o ex-companheiro no Dia do Pai, descrevendo-o como “o melhor”. Saiba mais AQUI!