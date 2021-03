O processo de divórcio entre Angelia Jolie e Brad Pitt continua a gerar polémica. Depois da atriz ter revelado que vai apresentar provas de violência doméstica contra o ator, o filho mais velho de Brad não quer usar o seu apelido.

De acordo com a revista US Weekly, Maddox Jolie-Pitt, que testemunhou recentemente em tribunal contra Brad, quer remover o apelido do ator do seu nome.

Recorde-se que a Imprensa norte-americana garante que a estrela de Hollywood e Maddox não falam desde a alegada agressão ao jovem em 2016. Esse terá sido o momento que levou Angelina Jolie a pedir o divórcio.

