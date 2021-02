Kevin Winter

Angelia Jolie é a capa do mês de março da revista britânica Vogue. Apesar da atriz ser reservada no que toca à sua vida privada, Angelina abriu as portas de sua casa e partilhou alguns momentos em família.

Aos 45 anos, a ex-mulher de Brad Pitt, falou sobre a vida como mãe solteira e a educação consciente que quer proporcionar aos filhos.

"Somos muito abençoados por ter uma família de culturas e raças diferentes", disse. "Eles são de todo o mundo. O Mad [Maddox] é do Cambodja, essa é a sua casa. Ele é um homem cambojano e, ao mesmo tempo, é um cidadão americano e um cidadão global", explicou.

Em entrevista à publicação britânica, Angelina dá ainda alguns conselhos aos pais que procuram educar os filhos de forma socialmente consciente.

"Eu sei que isto pode soar estranho, mas não tornem um dever o 'fazer o bem'. Temos que ajudar as crianças a sentir que não é um dever ou serviço ou caridade, mas a felicidade de nos conectarmos uns com os outros. É bastante diferente", remata.