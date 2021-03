ROBYN BECK

Apesar de Angelina Jolie ter referido numa entrevista que quer continuar a viver perto de Brad Pitt, documentos alegadamente obtidos pelo The Blast mostram que a atriz está disposta a apresentar provas de violência doméstica contra o ex-marido em tribunal.

O julgamento do divórcio, cuja próxima sessão está prevista ocorrer no primeiro semestre de 2021, tem como objectivo estabelecer a divisão de bens. Já a custódia dos seis filhos será apresentada num outro processo, também em curso desde o fim de 2016, altura em que o casal anunciou o fim do casamento.

Ainda segundo a imprensa internacional,o julgamento poderá contar com o depoimento dos filhos do antigo casal, por vontade de Angelina. Enquanto Maddox, de 19 anos, Pax, de 17 anos, e Zahara, de 16 anos, têm idade para decidir por conta própria se querem ou não participar, Shiloh, de 14 anos, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12 anos, só poderão participar com autorização conjunta dos pais.