Em setembro de 2016, a notícia do fim da relação de Angelina Jolie e Brad Pitt surpreendeu o mundo. Dois anos de casamento e mais de uma década juntos num divórcio que, no verão de 2020, ainda não estava concluído. Jolie é a capa da Vogue britânica e recebeu a produção em sua casa em Los Angeles, onde vive com os seis filhos: Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e os gémeos Vivienne e Knox.

"Não sei [se sou feliz]. Os últimos anos têm sido muito difíceis. Tenho estado focada em curar a minha família", começou por dizer. "Está a voltar aos poucos, como se o frio estivesse a abandonar-me e o calor estivesse a regressar ao meu corpo. Mas ainda não estou lá. Ainda não”, assume a atriz e realizadora de 45 anos.

Ainda assim, Jolie sublinha que os próximos anos serão mais apaziguadores, sobretudo comparando com a juventude. "Gosto de ser mais velha. Sinto-me mais confortável nos meus quarenta do que quando era nova. Talvez porque… não sei. Talvez porque a minha mãe não viveu muito, então vejo a idade mais como uma vitória do que como uma tristeza”, diz , ao recordar a mãe Marcheline Bertrand, que perdeu a vida aos 56 anos, com cancro dos ovários.

Em 2017, Angelina Jolie comprou uma mansão com seis quartos e 10 casas de banho, que pertenceu ao cineasta Cecil B. DeMille, um dos fundadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O motivo da mudança está relacionado com Brad Pitt. "Queria que fosse perto da casa dos pais dele, que fica a cinco minutos daqui”, sendo esta a única vez que referiu o ator e produtor, não só nesta entrevista, como em muito tempo.

Dinheiro e principalmente a custódia dos filhos são assuntos que estarão por resolver entre ambos.