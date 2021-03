Reprodução Instagram, DR

A vida de Ivo Lucas mudou drasticamente depois de estar envolvido no acidente aparatoso que resultou na morte trágica e precoce de Sara Carreira, no final do ano passado.

O ator, que também sofreu lesões graças ao acidente, tem estado num frágil processo de recuperação psicológica. Processo esse que tem contado com todo o apoio da família, que é "extremamente unida", segundo revelou a irmã, Diana Lucas, a Jorge Gabriel e Sónia Araújo.

A cantora, que marcou presença no programa das manhãs da RTP1, revelou como têm os últimos meses para o irmão: "Apoiamo-nos bastante e respeitamos muito o espaço do Ivo. Obviamente não é fácil. O tempo não cura, mas ajuda-nos a passar pelas situações".

