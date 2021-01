Reprodução Instagram, DR

Foi no início do passado mês de dezembro que Ivo Lucas sofreu um aparatoso acidente de viação, na A1, no qual a namorada, Sara Carreira, perdeu a vida. Entretanto, a irmã do ator, Diana Lucas, esteve no programa Casa Feliz, esta quinta-feira, 28 de janeiro, e falou sobre a recuperação do ator de Amor Amor.

"É um aprender a viver com tudo. É complicado. É muito complicado, mas estamos todos unidos por ele, pela famílias e por toda a situação", começou por dizer.

"Ele gosta muito de vocês, ele recebe um calor enorme desta casa e e está muito feliz por estar aqui", acrescentou Diana Lucas, referindo-se à SIC e à dupla de apresentadores do programa das manhãs da estação de Paço de Arcos.

Em conversa com Diana Chaves e João Baião, cantora aproveitou ainda para agradecer todas as mensagens de apoio e de solidariedade que o irmão tem recebido.

"É muito importante para nós e é muito importante para ele. Apesar de nós estarmos um bocadinho recatados nesta situação, não há muito a dizer, a verdade é essa", completou.

Recorde-se que na sequência do acidente, Ivo Lucas esteve hospitalizado durante várias semanas. O ator sofreu uma fratura exposta no pulso.