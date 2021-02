Instagram

Ivo Lucas está a retomar a sua vida, depois de ter sofrido um acidente de viação na A1 que vitimou a namorada, a cantora Sara Carreira, e que também lhe causou algumas lesões. Passados quase dois meses, a recuperação física está a correr pelo melhor, mas a psicológica, como é normal, é um caminho mais sinuoso para percorrer.

Instagram

A sua irmã, Diana Lucas esteve à conversa com Herman José no programa Cá Por Casa, da RTP1, à propósito do seu novo tema, Eu Vou Lá Estar, e, inevitavelmente, acabaram por falar no ator que veste a pele de Leandro na novela da SIC Amor Amor. “É um querido”, começou por dizer o apresentador, revelando que é “um dos miúdos” de quem mais gosta e respeita. Sem ser demasiado invasivo, Herman quis saber se a irmã tem estado ao seu lado neste momento difícil, ao que esta respondeu: “Sim, eu e toda a família”.

“A vantagem do Ivo é que ele é uma pessoa tão querida e tão querido por tantos, que estou convencido de que este círculo de boa energia que ele tem à volta vai ajudá-lo a ultrapassar o grande susto que apanhou, e ao qual todos nós estamos sujeitos”, rematou o humorista.

Recorde-se que Diana Lucas também esteve recentemente no programa Casa Feliz, da SIC, e falou de Ivo Lucas e da forma como este está a viver esta fase complicada. Veja o vídeo abaixo: