Sara Carreira morreu este sábado, 5 de dezembro, num aparatoso acidente de viação na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém, junto à saída do Cartaxo. A filha de Tony Carreira, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos graves resultantes de uma colisão entre quatro veículos ligeiros, que ocorreu pelas 19h00 e causou ainda três feridos, um dos quais com gravidade, avança a SIC Notícias. O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER.

O ferido grave, um jovem de 30 anos, será Ivo Lucas, apontado como o namorado da jovem artista, embora nunca tenham confirmado a relação.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

Sara Carreira era a filha mais nova de Tony Carreira. O cantor, de 56 anos, é ainda pai de Mickael e David Carreira, de 34 e 29 anos, respetivamente.