Getty Images

Samantha Markle, a meia-irmã de Meghan Markle que já fez correr muita tinta na imprensa de todo o mundo, volta a dar que falar. Em causa está o livro que lançou, intitulado The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, no qual volta a lançar farpas à mulher do príncipe Harry.

De acordo com a revista Us Weekly, Samantha Markle acusa Meghan de ser “controladora” com o pai de ambas, Thomas Markle, na altura em que este financiava os seus estudos. A irmã mais velha da duquesa garante que estava manipulava o pai para conseguir tudo o que queria.

>> APÓS DECISÃO POLÉMICA DOS DUQUES DE SUSSEX, MEIA-IRMÃ DE MEGHAN REAGE: "É UMA CHAPADA NA CARA"

Neste livro, é ainda referido que, embora a relação com a família paterna já fosse distante, piorou quando começou a namorar com o príncipe Harry de Inglaterra e se juntou à família real britânica. Esta, conta Samantha Markle, terá mesmo tentado ajudar o seu pai, mas foi impedida por Meghan: “Depois de tudo o que foi dito e feito, ouvi boatos de que a família real queria ajudar o meu pai, garantindo que ele fosse sustentado, mas a minha irmã rejeitou a ideia. Fiquei furiosa com ela, mas mais do que tudo estava de coração partido ao saber que ele poderia estar mais confortável, seguro, mas a minha irmã disse 'não'".

>> PAI DE MEGHAN MARKLE CRITICA DECISÃO DRÁSTICA DOS DUQUES DE SUSSEX

Recorde-se que a relação de Meghan Markle com o pai piorou na altura do seu casamento com Harry – em maio de 2018 – porque Thomas Markle, que devia conduzi-la ao altar, entrou num esquema em que revelou informações privadas acerca da filha à imprensa norte-americana e ainda combinou fotos de paparazzi. O plano acabou por ser descoberto e, dececionada, a duquesa escolheu o então futuro sogro, o príncipe Carlos de Inglaterra, para estar ao seu lado no momento em que entrou na capela St. George, em Windsor. Desde então, não terá, por opção, voltado a ter contacto com o pai.