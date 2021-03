Getty Images

O cantor R. Kelly, que foi preso por abuso sexual de crianças, é um dos 60 detidos do Federal Bureau of Prisons, em Chicago, que foram totalmente vacinados. Aos 47 anos, rapper recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em janeiro e a segunda este mês, de acordo com o TMZ.

O cantor, que tentou ser libertado da prisão inúmeras vezes devido à pandemia, está a aguardar julgamento sob acusações de abuso sexual de menores, produção de pornografia infantil e destruição de provas.

O escândalo sexual terá começado em 2019 após o lançamento do documentário ‘Surviving R. Kelly’ onde foi feitas as primeiras acusações. O cantor chegou a ser preso, mas declarou-se inocente e acabou por sair em liberdade mediante o pagamento de uma fiança. No entanto, foi novamente detido em julho de 2019 após serem encontradas novas provas, incluindo uma série de vídeos explícitos.